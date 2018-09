Debate en Texas. Lupe Valdez, exalguacil del condado Dallas, candidata demócrata a la gubernatura, y el republicano Greg Abbott, expusieron sus posturas ante temas candentes.

El viernes 28 de septiembre en punto de las 7:00 p.m., se llevó a cabo el debate en la biblioteca presidencial Lyndon B. Johnson, en Austin, los candidatos se enfrentaron por espacio de una hora.

El primer tema a tratar fue en relación a los tiroteos ocurridos en escuelas, Abbott indicó que apoya el que los maestros estén armados en las aulas, para Valdez, la función de los maestros es enseñar, no portar armas: “Si quieren estar armados deben ser parte de las fuerzas militares”, indicó.

En el tema de los jóvenes beneficiados por la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), los candidatos mostraron una clara diferencia de opiniones.

Para la exalguacil, los jóvenes merecen la oportunidad de mejorar su vida y se les debe ofrecer educación y un camino a la ciudadanía.

THANK YOU for joining us tonight during #TxGovDebate! There’s 39 more days until Election Day &10 more days left to register to vote 🗳️ Now more than ever, #Texas needs a leader who is ready to fight for ALL Texans–not just some. Help us make history!➡️https://t.co/K1jxMWEfpS pic.twitter.com/z5xqloj39E

— Lupe Valdez (@LupeValdez) September 29, 2018