Cinco personas murieron en dos tiroteos separados que incluyeron un asilo de ancianos en un suburbio de Corpus Christi, informaron autoridades de Texas.

El secretario de la ciudad de Robstown, Herman Rodriguez, informó a través de Twitter que tres personas fallecieron después de un tiroteo en el asilo Retama Manor.

Otros dos hombres fueron encontrados muertos en un hogar relacionado con ese tiroteo.

City Secretary Herman Rodriguez gives an update on the fatal shooting that left five dead. @callerdotcom pic.twitter.com/EirHNBYC7h — Alexandria Rodriguez 🚨 (@Caller_AR) July 28, 2018

Rodríguez dijo que la policía acudió a la residencia de ancianos y encontraron a dos hombres y una mujer muertos.

#BREAKING: Robstown City Secretary Herman Rodriguez said three people are dead after a shooting at Retama Manor Nursing Home in the 600 block of E. Avenue J. @callerdotcom pic.twitter.com/MYrlDEERua — Alexandria Rodriguez 🚨 (@Caller_AR) July 28, 2018

Agregó que una llamada telefónica de familiares llevó a la policía a visitar la residencia de una de las víctimas del asilo, donde encontraron a otros dos hombres muertos. El tirador estaba entre los asesinados.

Multiple Robstown police patrol cars and ambulances respond to a home on the 4200 block of West HWY 44 pic.twitter.com/hiFvMyRGHq — Monica Lopez (@CallerMonica) July 28, 2018

El secretario informó que las autoridades creen que las balaceras están relacionadas, pero no han revelado la identidad de las víctimas ni han establecido un posible motivo.