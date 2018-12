Una joven de Houston, Texas, causó revuelo en las redes sociales tras compartir un video donde manda un fuerte mensaje a su ahora ex novio por una supuesta infidelidad, informa News 4 San Antonio.

El video muestra a Tiana Perea reunida con un grupo de amigos en lo que parece ser un convivio. La chica se dirige a los asistentes con un mensaje de gratitud pero rápidamente se torna contra su ahora ex novio: “Quiero agradecerle a Santos por hacerme ver que merezco mucho más” y lo acusa de “intentar verse con otra chica”.

Perea agrega que todos han visto capturas de pantalla de todo lo que le ha mandando a la otra chica y que “literalmente le mandó la misma foto” que le envió a Perea, detalla News 4 San Antonio.

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R

— Tiana Perea (@tianaperea__) December 13, 2018