Catorce mujeres demandan a universidad del norte de Texas por ignorar acosos sexuales

Catorce mujeres demandaron a la Universidad de Baylor, una histórica institución bautista situada en Waco, Texas, por ignorar supuestos acosos sexuales sufridos durante sus años como alumnas, informaron el viernes medios locales.

Las exestudiantes acusaron a la universidad más antigua de Texas, fundada en 1845, de haberse desentendido de las agresiones sexuales que sufrieron por parte de otros alumnos en el campus universitario, detalló el Texas Tribune.

