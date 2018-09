La estrella de telenovelas mexicana Daniela Castro, de 52 años, fue detenida y acusada de robo el viernes en San Antonio, Texas, luego de que la policía dijera que salió de una tienda de ropa con productos dentro de su cartera y sin pagarlos, informó la televisora local KSAT.

Castro, cuyo nombre real es Danielle Stefani Arellano, fue arrestada en una tienda Saks OFF 5th, conocidas por ofrecer ropas de diseñadores a precios de liquidación, ubicada en el 5819 Worth Parkway en la plaza comercial RIM.

Las autoridades sospechan que Castro se habría llevado de la tienda mercancía por valor que oscila entre 100 y 750 dólares.

Telenovela star Daniela Castro was arrested at a discount designer store at the RIM Shopping Center yesterday and charged with theft. https://t.co/ZihaBsTdSD

— KSAT 12 (@ksatnews) September 29, 2018