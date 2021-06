Al eliminar todos estos requisitos, Texas se une a una veintena de estados con leyes similares en Estados Unidos. Este nuevo proyecto es producto de la presión ejercida por grupos conservadores y proarmas ante el escepticismo de organizaciones policiales, del propio Abbott y de la mayoría de la ciudadanía. Una reciente encuesta de la Universidad de Texas y el medio local The Texas Tribune indicó que el 59 % de los texanos rechaza el libre porte de armas sin licencia, mientras que tan solo lo apoya un 34 %.

La venta de armas sigue disparada en Estados Unidos

Nueva York, 30 may (EFE News).- Las ventas de armas en Estados Unidos, que se disparó el pasado año a raíz del inicio de la pandemia del coronavirus, continúa creciendo, con una quinta parte de las compras a cargo de personas que se estrenan como propietarios, según datos preliminares de un estudio publicados este domingo por The New York Times.

Las cifras, recopiladas por la Northeastern University y un centro de investigación de Harvard, señalan que cada vez hay más armas en circulación, pero también más y más personas armadas. El estudio, que aún no ha sido publicado, muestra además que la mitad de esos nuevos propietarios de armas son mujeres, una quinta parte afroamericanos y otra quinta parte hispanos, lo que apunta a una diversificación del perfil más habitual del comprador de armas, que es el hombre blanco.