Tras la reapertura de actividades que ordenó el gobernador Greg Abbott por el coronavirus, Texas reporta más de mil nuevos casos en 5 días, de acuerdo a una información publicada por el portal informativo The Hill.

La cifra es tan alarmante que fue el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas detectó mil 179 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a más de 41 mil los contagios registrados.

Las estadísticas indican que hasta la fecha suman mil 100 habitantes de Texas que han fallecido a causa del coronavirus durante la etapa de pandemia.

Texas sees 1,000 new coronavirus cases 5 days in a row

