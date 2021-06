ÚLTIMA HORA: El Gobernador de Texas anuncia que construirá un muro fronterizo

Greg Abbott realizó la explosiva declaración en una reunión autoridades en Texas

Además anunció que comenzará a encarcelar inmigrantes

ÚLTIMA HORA: El Gobernador de Texas anuncia que construirá un muro fronterizo. Greg Abbott, gobernador de Texas ha anunciado que presentará un plan para la construcción de un muro como el de Donald Trump en la frontera de su estado.

El anunció fue hecho en lo que el gobernador llamó una “Cumbre de Seguridad Fronteriza”, donde reunido con alcaldes, jueves, y policía local adelantó la entrega de un plan para que el estado comienza la construcción del muro fronterizo, según 7ABC.

“Anunciaré la próxima semana el plan para que el estado de Texas comience a construir el muro fronterizo en el estado de Texas”, dijo el gobernador de Texas en el mencionado evento, donde además, lanzó críticas a los legisladores por ‘no hacer nada’ ante la situación el frontera.

Además, Greg Abbott dijo que la “crisis fronteriza no es motivo de risa… No es un sitio de turismo para que los miembros del Congreso lo visiten y luego regresen a DC y no hagan nada”, lo anterior de acuerdo con la cadena noticiosa 7ABC.