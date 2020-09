Asesina a su esposa: Mark Martínez, exagente de la Patrulla Fronteriza, mató a balazos a su esposa en Texas.

Norma Martínez, de 58 años, fue hallada muerta por un familiar que llegó a visitarla a su casa.

El móvil del crimen jamás se sabrá pues el hombre se suicidó en Nuevo México cuando agentes federales iban a detenerlo.

Mark Martínez, exagente de la Patrulla Fronteriza, mató a su esposa a balazos en El Paso, Texas, y luego se suicidó en Nuevo México.

El Departamento de Policía de El Paso (EPPD, por sus siglas en inglés) clasificó el incidente como un caso de homicidio/suicidio con Norma Martínez, de 58 años, como la víctima.

Debido a que el presunto responsable, de 57 años, se suicidó en el Condado de Doña Ana en Nuevo México, vecino de El Paso, el caso ya se cerró por agentes de la División de Homicidios del EPPD.

A las 6:35 de la tarde del miércoles 23 de septiembre del 2020 una persona de la familia de Norma Martínez llegó a visitarla en su casa en el 1000 Metate Place, en el noroeste de El Paso, en la zona montañosa de la ciudad.

La persona que llegó a la casa declaró que la puerta estaba abierta y al entrar encontró a la mujer tendida en el piso de la sala herida de un balazo en el torso y decidió llamar a las autoridades.

Cuando los paramédicos del Departamento de Bomberos del Paso (EPFD, por sus siglas en inglés) llegaron al lugar ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la mujer y se le declaró muerta.

Los agentes de la División de Homicidios de EPPD determinaron que alguien le había disparado con una pistola y a muy corta distancia. No había huellas de violencia, no habían forzado las puertas ni ventanas, no habían robado nada.

Entonces la investigación giró hacia el entorno personal de la víctima ya que su esposo no estaba en la casa.

Los agentes del EPPD informaron en la noche de ese mismo día que emitieron una orden de arresto en contra de Mark Martínez como presunto responsable de haber matado a su esposa.