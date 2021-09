Sin embargo, algunas agencias de la justicia en Texas han criticado en público y en privado la decisión de aprobar una ley que de acuerdo a muchos policías los expone a ellos en primer lugar a los peligrosos de las armas de fuego en manos de personas que no saben manejarlas adecuadamente y, en segundo lugar, a los ciudadanos.

Las únicas personas que no pueden portar un arma en Texas en lugares públicos son aquellas que tengan un historial criminal. Sin embargo, los delitos menores como por ejemplo manejar bajo los efectos del alcohol (DWI, por sus siglas en inglés) no afectan la tenencia y portación de las armas de fuego.

“Uno siempre sabe de los peligros con armas cuando atiendes una llamada, uno está entrenado para eso… sin embargo, ahora cualquiera puede tener una pistola y la verdad hay mucha gente que no sabe controlar su temperamento, estamos en medio de la pandemia, y ¿ahora esto?, los políticos sólo arriesgando a la población” dice Sara preocupada.

Sara es una oficial de policía hispana de una corporación en el área metropolitana de Houston en Texas. Ha trabajado como patrullera en las calles de la ciudad por 10 años y actualmente estudia para ser detective. La muchacha, de 33 años, ha pedido que su nombre completo no sea publicado en esta historia para no causarle problemas.

Ya no es obligatorio que una persona tome un curso de manejo de armas antes de comprarla como era obligatorio hasta el martes 31 de agosto del 2021. Ahora tan solo se recomienda tomar un curso en línea gratuito que ofrece el Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS, por sus siglas en inglés).

Al leer al detalle la nueva ley de armas en Texas se revela que incluso ya no será necesario que a una persona se le tomen las huellas dactilares al momento de comprar una pistola o rifle. Sólo aquellos que estén en la lista del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) no podrán obtener ni portar un arma.

Al igual que la oficial Sara en Houston el agente Adán no quiere que se revele su apellido por temor a represalias de sus jefes. “La nueva ley de armas es tan absurda como si le permitieras a una persona manejar un auto y andar en la carretera sin que supiera llevar el vehículo. Es igual. Los peligrosos son muchos más y ahora para todos” dice Adán por teléfono.

“¿Que lloren en mi casa o que lloren en la del otro?”

“¿Que lloran en mi casa o que lloren en la del otro? ¡Que lloren en la del otro! A mí me robaron el bolso en la gasolinera de Bellaire y Fondren (dos calles del suroeste de Houston) con mi cheque completito del trabajo… ¿es justo? Pero ya no me vuelve a pasar, yo sí apoyo a los republicanos y ya voy por mi pistola, es mi derecho” dice Coral Abreu con decisión.

Sin embargo, Ray Hunt director del Sindicato de Oficiales de Policía de Houston aseguró que precisamente el problema de la nueva ley de armas en Texas puede traer graves consecuencias para los agentes de las diferentes corporaciones pues será más difícil para ellos en sus labores diarias saber si alguien que porta un arma es legalmente capaz de hacerlo.