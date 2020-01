Página

Disturbio en hotel: Mario Alvarado estaba en su habitación con la música muy fuerte y cuando la policía le pidió que lo confrontó le encontraron en el lugar cocaína, marihuana, un rifle AR-15 y una pistola.

A sus 22 años de edad Alvarado ha estado detenido en otras nueve ocasiones desde hace cuatro años por delitos que van desde robo de autos, posesión de drogas y golpear a su padre gravemente dos veces.

Cuando Alvarado se presentó en ante la corte en Houston, Texas pidió que se le asigne un abogado de oficio pagado por el estado de Texas porque aseguró que él no tiene dinero para pagarse uno.

Texas. Mario Alvarado fue detenido por un disturbio en un hotel en Houston, Texas y las autoridades descubrieron que tenía varias armas y drogas.

Alvarado, de 22 años, está detenido en la Cárcel del Condado de Harris acusado de cuatro cargos de posesión de drogas, un cargo de posesión de arma de fuego y un cargo más por violar su libertad condicional en un delito previo de posesión de drogas.

El arresto lo hicieron agentes de la Oficina del Alguacil del Condestable del Condado de Harris Precinto 4 en el norte del área metropolitana de Houston, Texas en lo que empezó como lo que creía que sería una llamada de rutina cuando fueron a pedirle a un huésped de un cuarto de hotel que se comportara.

Durante la madrugada del martes 14 de enero de 2019 el administrador del hotel Best Value Inn, en el 16510 North Freeway en Spring un suburbio al norte de Houston, Texas, llamó al número de emergencias para reportar que un huésped no bajaba la música del cuarto pese a que se lo habían pedido repetidas veces.

Los clientes de los cuartos aledaños ya habían llamado a la recepción del hotel para quejarse del vecino ruidoso.

Al principio la llamada se clasificó tan sólo como “disturbio en un hotel” y no como algo de emergencia por lo que sólo se envió a un patrullero para que hablara con el huésped que estaba causaba la conmoción.

El primer patrullero que llegó reportó que llamó a la puerta varias veces y la persona que estaba adentro, debido al ruido, no lo atendió.

Golpeó la puerta con más fuerza y se identificó como oficial de policía y entonces el muchacho que estaba hospedado en la habitación le abrió la puerta.

En cuanto le abrieron la puerta, según asentó el oficial en su reporte contenido en los documentos del caso consultados por MundoHispánico, sintió un “fuerte olor a marihuana” que salía de la habitación.

Cuando el agente oteó adentro del cuarto, mientras le pedía al muchacho que bajara la música por el barullo que causaba, observó que adentro había un rifle automático AR-15 y varios cargadores de municiones.

El muchacho, al ver que el oficial le había descubierto el arma, cerró la puerta súbitamente y se negó a volver a abrir.

Lo que empezó como una llamada de rutina cambió de repente parea el patrullero del Oficina del Alguacil del Condestable del Condado de Harris Precinto 4 quien con su radio pidió refuerzos.

Cuando otros agentes llegaron al lugar rodearon el sitio y, armados, le ordenaron al huésped que saliera de la habitación sin oponer resistencia.

Al verse rodeado el muchacho salió y lo detuvieron sin incidentes.