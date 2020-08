Noche violenta: En menos de 12 horas en Houston hubo seis tiroteos, cuatro muertos de bala, uno apuñalado y varias personas detenidas con armas semiautomáticas.

Una mujer embarazada resultó herida durante un atraco, a dos hombres más los encontraron asesinados en sus carros, uno más tirado en el jardín de unos departamentos y otros apuñalado en una pelea.

En los anales de la historia reciente de la llamada Ciudad Espacial no se recuerda una noche tan violenta y ocupada para el Departamento de Policía de Houston y la Oficina del Alguacil del Condado de Harris.

Houston, Texas, padeció una noche violenta con seis tiroteos, cuatro muertos de bala, varios heridos y. un muerto a puñaladas.

La Oficina del Alguacil del Condado de Harris (HCSO, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) respondieron a decenas de llamadas de emergencia desde las 7:00 de la noche del martes 18 de agosto hasta las 4:00 de la madrugada del miércoles 19 de agosto para atender diversos episodios violentos en una de las noches más aciagas que se recuerde en los últimos años en el área metropolitana de la llamada Ciudad Espacial.

Ninguno de los incidentes está relacionado. Sin embargo, hubo varios arrestos en donde los detenidos llevaban armas semiautomáticas y las autoridades investigan si los dos hombres que capturaron están relacionados con los hechos violentos de la noche

Tal vez uno de los servicios de emergencia que ha tenido a la población de Houston con mayor preocupación es el que ocurrió a las 9:29 de la noche en el restaurante de comida rápida Jack in the Box del 2200 East Little York, casi esquina con Aldine Westfield Road, en el norte de Houston.

De acuerdo al reporte del HPD a esa hora un hombre hispano, alrededor de 50 años, llegó al lugar y pidió una orden.

La cajera que estaba preparando algo en la cocina salió a atenderlo y entonces el hombre la amagó con una pistola y le exigió todo el dinero. La cajera del lugar, de quien las autoridades no revelarán su nombre, está embarazada de seis meses.