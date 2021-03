“Con esta orden ejecutiva, nos aseguramos de que todas las empresas y familias de Texas tengan la libertad de determinar su propio destino”, escribió en Twitter el gobernador republicano. Pese a la eliminación de la orden sobre mascarillas, la restricción se aplicó a la ligera, incluso durante los peores momentos de la pandemia, según The Associated Press.

Texas se ha convertido en el estado más poblado que pone fin a una medida destinada a frenar la propagación del coronavirus, que ha provocado la muerte de más de 42 mil texanos según The Associated Press.

“El anuncio de hoy no abandona las prácticas seguras que los tejanos han dominado durante el año pasado. En cambio, es un recordatorio de que cada persona tiene un papel que desempeñar en su propia seguridad personal y la seguridad de los demás”, aseguró Greg Abbott.

“El hecho de que las cosas vayan en la dirección correcta no significa que hayamos logrado erradicar el riesgo”, señaló la doctora Lauren Ancel Meyers, profesora de biología integrativa y directora del Consorcio de Elaboración de Modelos del COVID-19 de la Universidad de Texas.

Sólo los estados de California y Nueva York han reportado más muertes por COVID-19 que Texas, revela The Associated Press.

Declaración sobre la eliminación de la orden en Texas

Además, el gobernador de Texas Greg Abbott dijo: “Con los avances médicos de las vacunas y los medicamentos terapéuticos con anticuerpos, Texas ahora tiene las herramientas para proteger a los tejanos del virus”.

“Ahora debemos hacer más para restaurar los medios de vida y la normalidad de los tejanos abriendo Texas al 100 por ciento. No se equivoquen, COVID-19 no ha desaparecido, pero está claro a partir de las recuperaciones, las vacunas, la reducción de las hospitalizaciones y las prácticas seguras que los tejanos están utilizando que los mandatos estatales ya no son necesarios”, agregó Greg Abbott.

“Se han administrado casi 5.7 millones de inyecciones de vacunas a los tejanos, y el estado ahora administra casi un millón de inyecciones por semana”, destaca un comunicado oficial. Sin embargo, con el desastre por la tormenta invernal algunas inoculaciones se retrasaron.

