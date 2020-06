Regreso a clases: El gobernador Greg Abbott de Texas, pese a la pandemia del coronavirus, ordenó que los estudiantes de escuelas públicas vuelvan en agosto de manera normal a recibir su educación.

La decisión de Abbott ha causado controversia en medio de la crisis de salud que afecta al mundo y ya se alzaron voces que condenan su orden porque pondrá en riesgo la vida de cientos de miles de personas.

El Partido Demócrata, contrado al Partido Republicano de Abbott, explicó que el gobernador carece de liderazgo pues toma decisiones que afectan a los estudiantes, maestros y sus familias en una pandemia.

Abbott se reunió en privado con los 150 legisladores de Texas en la mañana del jueves 18 de junio del 2020, según confirmó MundoHispánico, y en la ciudad de Austin les informó que ordenará que todas las escuelas públicas regresen a clases de manera normal para el próximo ciclo escolar que comienza en los últimos días de agosto.

Las clases en Texas se suspendieron desde marzo pasado ante el peligro que representaba que los centros escolares se convirtieran en centros de propagación de la pandemia del coronavirus que azota al mundo y que en Estados Unidos ya lleva más de 120 mil muertes.

Mike Morath, Superintendente de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés), emitió un comunicado en el que confirmó la decisión de Abbott diciendo que “será seguro para los estudiantes, maestros y personal de las escuelas públicas de Texas regresar a los campus escolares para recibir instrucción en persona este otoño”.

Sin embargo, la decisión ha levantado voces de inconformidad en Texas, el estado más grande de Estados Unidos, ya que la pandemia del coronavirus no se ha superado por lo que Morath matizó que además los distritos escolares deberán tener “flexibilidad para las familias con problemas de salud para que sus hijos puedan ser educados de forma remota, si el los padres así lo eligen”.

De acuerdo a la TEA los estudiantes que regresen a clases y que sus padres decidan ir a la escuela sin tapabocas están en libertad de hacerlo y que tampoco habrá exámenes de coronavirus entre los chicos cuando vuelvan a sus estudios.

La TEA dará a conocer más detalles del plan de regreso a clases, para lo que se conoce como el ciclo escolar de Otoño 2020-Primavera 2021, el próximo martes 23 de junio luego de que los comisionados de educación de Texas decidan en una serie de reuniones cómo deberán volver a clases los chicos.

Jesusa Sánchez es una inmigrante y madre soltera de 3 hijos que son estudiantes de primaria en el Distrito Escolar Independiente de Cypress-Fairbanks (CFISD, por sus siglas en inglés), en el noroeste de Houston, lamentó la decisión del gobernador Abbott.

“¡Si en temporada normal, sin coronavirus, es una enfermadera de chiquillos y andan todos mocosos pasándose virus unos a otros imagínese ahora!”, dijo Sánchez, originaria de México, de 33 años, y quien trabaja como dependiente en un restaurante de comida rápida y detalló que “si unos niños traen el bicho del cor0navirus de su casa no podemos saber… a mí se me ha complicado mucho salir adelante con todo esto, pero regresar a los niños a clases se me hace una tontería, va a ser peor y nos exponen a todos” finalizó.

