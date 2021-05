Texas dejará de pagar 300 dólares semanales de ayuda por desempleo

Este anuncio ocurre luego de las recientes críticas que ha sufrido el Gobierno de Biden, en especial de la bancada republicana que considera que los beneficios por desempleo son uno de los motivos por los que las personas no han vuelto al trabajo.

“El gobernador Greg Abbott informó hoy al Departamento de Trabajo de EE. UU. que Texas optará por no recibir más compensación federal por desempleo relacionada con la pandemia COVID-19, a partir del 26 de junio de 2021. Esto incluye el suplemento semanal de $ 300 por desempleo del programa federal de compensación por desempleo pandémico”, comienza diciendo el comunicado de la gobernación .

“Esa evaluación no incluye los trabajos voluminosos que normalmente no se enumeran, como los trabajos de construcción y restaurantes. De hecho, hay casi un 60 por ciento más puestos de trabajo abiertos (y listados) en Texas hoy que en febrero de 2020, el mes antes de que la pandemia golpeara Texas”, indicó.

Otros de los motivos por los que Abbot tomó la decisión de ‘dejar atrás’ los beneficios por desempleo es para evitar la gran cantidad de reclamos de desempleo fraudulentos. “Los reclamos fraudulentos de desempleo roban el dinero de los contribuyentes y no ayudan a los desempleados”, dice el texto.

Virginia Occidental y Alaska se convirtieron en los últimos estados en anunciar la medida el viernes, luego de que los gobernadores de Arizona, Georgia y Ohio hicieran anuncios similares el jueves. Esos estados se han unido a al menos a otros 13 para optar por no participar en los programas, con lo que el total por ahora es de al menos 18, según CBS News .

Fin cheque de desempleo en 18 estados

“Los habitantes de West Virginia tendrán acceso a miles de trabajos en este momento y necesitamos que todos vuelvan a trabajar”, dijo el gobernador Jim Justice durante una sesión informativa el viernes. Su estado pondrá fin a todos los programas de desempleo por la pandemia financiados por el gobierno federal a la medianoche del 19 de junio.

“En Arizona, usaremos dinero federal para alentar a la gente a trabajar… en lugar de pagarle a la gente para que no trabaje”, dijo el gobernador Doug Ducey en un comunicado anunciando que Arizona ofrecería bonificaciones únicos a los trabajadores que regresen. Pero el presidente Joe Biden ha dicho que los beneficios federales no son la razón por la que la gente no regresa al trabajo.