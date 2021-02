Greg Abbott, el gobernador de Texas , emitió la declaración de desastre ante los estragos que la tormenta invernal podría causar en un estado que no está acostumbrado al frío extremo.

“La infraestructura de nuestro condado no está preparada para esto”, dijo la jueza Hidalgo, quien advirtió que el desastre podría ser equivalente al impacto de un huracán categoría 5, la máxima posible.

Lina Hidalgo, jueza del Condado de Harris y máxima autoridad local, dijo que el impacto del frente frío con temperaturas constantes por debajo de los 30 grados Fahrenheit (-1 en grados Centígrados) no es algo para lo que estén preparados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) la “descarga del ártico”, como lo llamaron en un comunicado, llevará lluvia gélida, hielo y grandes posibilidades de nieve en la mayor parte de Texas.

Incluso en ciudades en la parte más al sur de Texas, como McAllen y Brownsville, las autoridades abrieron albergues comunitarios para quien los pueda necesitar.

Las autoridades en los condados de Cameron, Hidalgo, Willacy, Star, Kennedy, Brooks, Jim Hogg y Zapata emitieron de manera conjunta un comunicado de advertencia de congelación a partir de las 6:00 de la tarde del sábado.

Todos los residentes de esos condados deberán permanecer dentro de sus casas y protegerse ante el brutal frente frío que no se había visto en Texas en los últimos 30 años. Se le pide a la comunidad que no salga a manejar si no es indispensable.

