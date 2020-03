El gobernador de Texas, Greg Abbott, amplió este domingo las órdenes de cuarentena por el contagio de coronavirus para los viajeros que lleguen al estado desde Miami, Atlanta, Detroit, Chicago y los estados de California y Washington, reseñó la agencia Efe.

La orden de este domingo amplía un mandato previo que exige a los viajeros aéreos que lleguen a Texas desde los aeropuertos de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Nueva Orleans someterse a un aislamiento de 14 días.

En una teleconferencia Abbott subrayó que la medida intenta detener la expansión del coronavirus en Texas.

La decisión, anunciada este domingo, también incluye a cualquier persona que ingrese a Texas por carretera desde Louisiana.

Issuing an Executive Order that mandates a 14-day quarantine for people traveling to Texas as their final destination through an airport from New York, New Jersey, Connecticut or New Orleans.https://t.co/PxnPBylRqr pic.twitter.com/ogvzPZHyMr

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) March 26, 2020