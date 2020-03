Alerta por coronavirus: El estado de Texas considera cancelar lo que resta del ciclo escolar debido a la peligrosa pandemia del coronavirus.

Mike Morath, el Comisionado de la Agencia de Educación en Texas (TEA, por sus siglas en inglés), habló con un grupo de congresistas estatales el domingo 15 de marzo del 2020 en la tarde y les reveló que considera seriamente cancelar las clases para el resto del año escolar.

Según confirmó a MundoHispánico la oficina del legislador estatal Jared Patterson, del Partido Republicano y representante de la ciudad de Frisco en el norte de Texas, Morath le informó a los congresistas en una reunión que considera la cancelación de clases sobre todo en los grandes centros urbanos como Austin, Dallas, Houston y San Antonio en donde hay mayor concentración estudiantil y, por lo tanto, mayor riesgo potencial de exposición al peligroso COVID-19 que azota al mundo.

Hasta el domingo 15 de marzo en la tarde el Departamento de Servicios de Salud de Texas (HHS, por sus siglas en inglés) había confirmado que en el estado ya había 56 casos confirmados de coronavirus y de los cuales 30 estaban en la ciudad de Houston.

La oficina de prensa de la TEA informó que la decisión aún no está tomada y que en los próximos días anunciarán o no la decisión oficial luego de que se planifique el resto del año escolar y cómo afectará a los cientos de miles de estudiantes que hay en Texas.

Hasta el momento la mayoría de los distritos escolares en el estado están cerrados por precaución.

Sin embargo, el impacto de la enfermedad ya se ha dejado sentir en la vida académica de lo estudiantes de manera indirecta.

Greg Abbott, Gobernador del Estado de Texas, ordenó a la TEA en la mañana del lunes 16 de marzo del 2020 la suspensión de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas e inglés), y que es un examen obligatorio, ordenado por las autoridades federales, para todos los chicos desde el 3 hasta el 12 grado.

Abbot, por medio de un orden ejecutiva, anunció que todos los estudiantes están exentos de presentar el STAAR en lo que resta del año escolar debido a que no hay tiempo para que se preparen para la prueba ante la cancelación de clases debido al coronavirus.

“Su salud y su seguridad son nuestras prioridades” dijo el gobernador Abbott al anunciar su decisión de cancelar el STAAR.

“En tiempos normales, STAAR sirve como una herramienta invaluable para diagnosticar de manera precisa y confiable qué tan bien los estudiantes han aprendido a leer, escribir y hacer matemáticas”, dijo Abbott en su comunicado y y explicó que “este año, sin embargo, se ha hecho evidente que las escuelas no podrán administrarse como lo harían normalmente”.

STAAR testing requirements have been waived for the 2019-2020 school year.

We will continue to empower schools to make the best decisions to protect their communities from COVID-19.https://t.co/Vt0b1zU7gY pic.twitter.com/kfGmv7hQww

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) March 16, 2020