Texas: Condado de Harris ordena el uso obligatorio de tapabocas

Tapabocas obligatorio: La juez Lina Hidalgo, del Condado de Harris en Texas, ordenó que empleados y clientes de todos los negocios deberán portar tapabocas y si no lo hacen recibirán una multa.

Los niños menores de 10 años y los comensales de bares y restaurantes son dos de las excepciones que se permitirá para que la gente no use el tapabocas.

Según la juez Hidalgo, en su ordenanza que entró en vigor el lunes 22 de junio del 2020, los negocios que no cumplan sus órdenes enfrentarán una pena de 1,000 dólares y cita en la corte.

Hidalgo, máxima autoridad del condado en donde se encuentra Houston, tomó la medida que entra en vigor este lunes 22 de junio del 2020 como medida de prevención para que no se siga expandiendo el peligroso coronavirus que ya se ha convertido en una pandemia a nivel mundial.

La decisión de Hidalgo ordena que cualquier persona que entre a una tienda o negocio deberá ir cubierta con tapabocas.

Según la nueva ordenanza, los negocios tienen la potestad de no prestar el servicio a quien no se presente debidamente cubierto en el rostro. La medida extrema se tomó porque mucha gente circula en la calle y hace su vida normal sin el respectivo tapabocas.

Además los empleados de los negocios deberán portar en el trabajo todo el tiempo un tapabocas mientras estén dentro de sus horas laborales, sin excepción.

Quien no cumpla con la decisión de la juez Hidalgo podría enfrentar penas económicas por desacato a la autoridad.

De acuerdo al documento firmado por la juez Hidalgo, y del cual MundoHispánico en Texas tiene una copia, las únicas personas que están exentas de portar el tapabocas en los lugares públicos son los niños menores de 10 años.

Además las personas deberán observar la distancia de 6 pies de distancia entre una y otra mientras realizan sus compras, sin excepción.

La orden de la juez Hidalgo es enfática en su decisión y detalla que “todas las entidades comerciales en el Condado de Harris que proporcionan bienes o servicios directamente al público deben desarrollar, publicar e implementar una política de salud y seguridad” para evitar que se siga propagando el coronavirus.

“¡Es que la gente no hace caso!”, dijo Etelvina Sandoval, mexicana y dueña de un camión de comida sobre la calle Long Point en la zona de Spring Branch, en el oeste de Houston, al conocer la radical medida obligatoria que tomó la juez Hidalgo.

“Mire, no es porque sea nuestra gente, pero la verdad si no nos obligan a taparnos la boca y la nariz hay mucha gente que no lo va a hacer… no es por la salud de uno, es por la salud de todos y eso es lo que muchos nos quiere entender. Lo toman a juego. ¡Ahora, pues a la fuerza!”, dijo Sandoval quien atiende a su numerosa clientela cubierta con tapabocas y guantes.

