Soldado muerto: Gregory Scott Wedel-Morales, soldado de Fort Hood, también desapareció en circunstancias extrañas afuera de la base y sus restos fueron encontrados 10 meses después.

El Ejército de Estados Unidos declaró a Wedel-Morales como desertor pero su familia exige que se le reinstale como soldado, de manera póstuma, para que reciba un entierro militar como se merece.

La División de Investigación Criminal del ejército calificó la muerte de Wedel-Morales como producto de una “actividad criminal” aunque hasta el momento no lo han declarado oficialmente como homicidio.

Gregory Scott Wedel-Morales es otro soldado de la base de Fort Hood, en Texas, que desapareció y fue encontrado muerto.

La familia de Wedel-Morales ahora pide que el caso del muchacho no caiga en el olvido pues el chico también murió en circunstancias extrañas, al igual que la soldado Vanessa Guillén. Los restos de Wedel-Morales fueron encontrados a la vera de un camino rural en Killeen, Texas, 10 meses después de haber desaparecido afuera de Fort Hood.

El Ejército de Estados Unidos lo nombró como desertor luego de que desapareció en agosto del año pasado.

Abby Wimberly, prima de Wedel-Morales, lanzó una petición pública en la red social Change.org bajo el nombre de Ejército Responsable: Justicia para Gregory Wedel-Morales para que el muchacho sea reinstalado de manera póstuma como soldado activo, no se llame desertor, y así reciba todos los honores militares en su entierro.

“Pasaron 10 meses de poca o ninguna ayuda de la policía y de las autoridades… hasta que una denuncia anónima finalmente le dijo a la policía dónde estaba enterrado Greg. Los restos fueron encontrados el 19 de junio y se confirmó que eran suyos el 22 de junio” escribió la familia de Wedel-Morales en su petición de justicia.

La familia exige al Ejército de Estados Unidos “que Greg sea reintegrado para que pueda tener un funeral militar como se merece, y también queremos que investiguen quién le hizo esto. También queremos que el Departamento de Policía de Killeen (KPD, por sus siglas en inglés) y Fort Hood sea investigados por su falta de habilidades en la investigación a lo largo de los años” aseguran.

En su petición los deudos de Wedel-Morales claman para que la comunidad firme su petición para “crear conciencia y pedir justicia… para Greg” y que su caso tome la misma relevancia nacional que el de Vanessa Guillén y la memoria del muchacho no caiga en el olvido.

Wedel-Morales tenía seis años de servir en la base de Fort Hood y, de acuerdo a su madre Kim Wedel, nunca falló un solo día en sus responsabilidades. Por eso a la mujer le parece absurdo pensar que su hijo sea ahora considerado un desertor como lo calificaron luego de haber desaparecido.

“Mi hijo sabía que estaría libre del servicio el 10 de septiembre” detalla Wedel y explica que “estaba a menos de un mes de volver a la casa… simplemente él no era de los que hace eso, desertar, no creo que lo hubiera hecho”.

La madre de Wedel-Morales asegura a MundoHispánico que su hijo, debido a que es considerado un desertor, no puede recibir un funeral militar porque ahora “el Ejército lo considera un civil y, básicamente, un criminal por desertar… cualquier cosa que queramos hacer la tenemos que pagar nosotros, no tiene derecho a su seguro de vida y no puede tener honor militares junto a su tío y su abuelo que también fueron soldados” finaliza la madre.