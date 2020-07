Acosa a su exnovia: Israel Dávalos-García fue detenido en Edinburg, Texas, porque durante cinco meses acosó por teléfono y en persona a su exnovia e incluso le rompió a ladrillazos los vidrios de su casa.

En una ocasión, de acuerdo al reporte de Departamento de Policía de Edinburgo, el hombre llamó en 32 ocasiones a la víctima en un solo día con mensajes amenazantes porque ella lo abandonó.

La mujer vivió una pesadilla al leer mensajes de Dávalos-García que le decían “¡Más vale que me respondas!… me importa poco si la policía viene porque te voy a romper todos los vidrios de tu casa”.

Dávalos-García, de 41 años, fue detenido por el Departamento de Policía de Edinburg (EPD, por sus siglas en inglés) porque durante cinco meses llamaba de manera obsesiva a su exnovia por teléfono y se presentaba en su casa para amenazarla y romperle los vidrios a ladrillazos.

La obsesión de Dávalos-García con la mujer surgió luego de que ella decidió terminar su relación por no sentirse segura a su lado, según detallan los documentos del caso ante el juez Arnoldo Cantú de la Corte Criminal 5 de Distrito en el Condado de Hidalgo consultados por MundoHispánico en Texas.

El nombre de la víctima no será revelado en esta historia para proteger su identidad luego de la verdadera pesadilla que padeció.

Durante la mañana del miércoles 18 de marzo una mujer se presentó en las cortes del Condado de Hidalgo, en Edinburg, para solicitar una orden de restricción en contra de su exnovio con el argumento de que no se sentía segura en su presencia.

No se detalla en los documentos legales cuánto tiempo duró la relación sentimental de Dávalos-García con su exnovia.

La ciudad de Edinburg es una pequeña población en el sureste de Texas, habitada por una inmensa mayoría de residentes hispanos, y y casi en la frontera con México.

El Juez Arnoldo Cantú escuchó los argumentos de la mujer y le otorgó la orden de restricción en contra de su exnovio Israel Dávalos-García y valoró como agravante el hecho de que el hombre ya tenía un caso de acoso a una mujer de hace 12 años.

Durante un mes Dávalos-García no molestó ni acosó a su novia ni por teléfono ni en persona. Sin embargo, las cosas cambiaron en abril.

Al principio el hombre le llamaba de manera obsesiva constantemente y luego súbitamente se aparecía en su casa, violando la orden de restricción, y se ponía a tocar el timbre de su casa de manera incesante exigiéndole que ella saliera a hablar.

Sin embargo, las autoridades no podían detener a Dávalos-García porque el hombre se iba justo antes de que llegaran los oficiales cuando recibían el reporte de la mujer llamándoles.

Las cosas cambiaron para Dávalos-García el viernes 19 de junio a las 9:35 de la noche cuando comenzó a llamar a su exnovia con insistencia una y otra vez.

Además, como su exnovia no le respondía las llamadas, comenzó a mandarle mensajes amenazantes.

Uno de los mensajes de texto que le mandó, con lenguaje explícito, decía: “¡Más vale que me respondas!… me importa poco si la policía viene porque te voy a romper todos los vidrios de tu casa antes de que me agarren”.