Texas ha comenzado a arrestar a inmigrantes bajo cargos de invasión de propiedad a lo largo de la frontera con México como parte de las acciones que el gobernador republicano Greg Abbott afirma son necesarias para reducir los cruces ilegales. Diez personas han sido encarceladas hasta el momento y se prevé que su número aumente en las próximas semanas, dijeron el jueves las autoridades.

Con los arrestos se pusieron en marcha los planes que Abbott anunció en junio, cuando también señaló que Texas continuaría construyendo el muro fronterizo del expresidente Donald Trump y solicitó a otros gobernadores que envíen policías y miembros de la Guardia Nacional a la frontera.

Texas arresta a migrantes por invasión de propiedades

Los detenidos se encuentran en una prisión estatal que había estado vacía en Dilley, Texas, a unos 160 kilómetros (100 millas) al norte de la ciudad fronteriza de Laredo, dijo Robert Hurst, portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas. Afirmó que la instalación reconvertida tendrá capacidad para recluir a más de 950 personas.

Todos los arrestados hasta ahora son adultos que viajaban solos, según el fiscal del condado Val Verde, David Martinez, quien señaló que la semana pasada le indicaron que el número de migrantes arrestados podría aumentar a entre 100 y 200 por día. Estas cantidades, dijo, “podrían rebasar no sólo la capacidad de mi oficina, sino todo nuestro sistema muy rápidamente”, informó The Associated Press.