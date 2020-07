Homicidio por intoxicación: Esvín Crispín Aguilar, de 28 años, fue acusado de matar a una mujer en un choque cuando conducía su Jeep en presunto estado de ebriedad y a exceso de velocidad en Houston.

Karen Anne Yager, de 45 años, era una maestra de Inglés y de Arte quien iba en su auto Honda Civic por una calle del vecindario Oak Forest cuando Aguilar la impactó y murió por la fuerza del golpe.

En el Condado de Harris, en Houston, se detuvieron a 13 hispanos el año pasado que en presunto estado de ebriedad causaron accidentes mortales.

Texas: Acusan a hombre de homicidio por intoxicación al conducir ebrio. Esvín Crispín Aguilar está acusado de homicidio por intoxicación por matar a una mujer cuando presuntamente manejaba ebrio.

Aguilar, de 28 años, fue detenido por los agentes de la División de Crímenes Vehiculares del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) el lunes 27 de julio del 2020 luego de que causó un choque en el vecindario Oak Forest en el noroeste del área metropolitana y en el cual murió una mujer por el impacto.

De acuerdo a los documentos legales del caso, consultados por MundoHispánico, el lunes 27 de julio a las 5:25 de la tarde Karen Anne Yager, quien manejaba un Honda Civic, manejaba sobre la calle Cheshire Lane en el vecindario de Oak Forest.

Cuando la mujer estaba llegó a la intersección de la calle West 43rd Street súbitamente por esa vía apareció un Jeep en color verde a exceso de velocidad, según los testigos, que sin aminorar la marcha se impacto contra el Honda Civic justo en el lado del conductor.

La fuerza del golpe del Jeep hacia el Honda Civic fue tal que los dos carros quedaron inservibles en el lugar del accidente.

Un vecino llamó al número de emergencias del HPD y, además de los patrulleros de la corporación, también se presentaron en el lugar los investigadores de la División de Crímenes Vehiculares cuando les informaron que había una persona herida.

Al lugar también llegaron paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston (HFD, por sus siglas en inglés) quienes ya no pudieron hacer nada por Yager quien fue declarada muerta en el lugar por las lesiones que sufrió en el cuerpo cuando el Jeep embistió su carro.

Karen Anne Yager, 45 años al momento de morir y, según un miembro de su familia que pidió no ser identificado en público, la mujer era una profesora de Inglés y Arte además de una reconocida voluntaria en la organización Clarity Center For a New Way en donde ayudaba a personas necesitadas.

Los agentes de la División de Crímenes Vehiculares del HPD interrogaron al presunto responsable en el lugar. En su reporte los agentes asentaron que Aguilar presentaba signos evidentes de intoxicación por alcohol.

Después del accidente los paramédicos del HFD también revisaron al detenido y quien no presentaba lesiones.

Aguilar fue detenido acusado del cargo, grave, de homicidio por intoxicación por la muerte de Yager ante el juez George Powell de la Corte Criminal 351 de Distrito en el Condado de Harris.

Pese a la gravedad del delito, el juez Powell le permitió a Aguilar que enfrente su proceso legal en libertad y le concedió que saliera luego del pago de una fianza de 50,000 dólares.

Archivado como: Texas: Acusan a hombre de homicidio por intoxicación al conducir ebrio.