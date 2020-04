El alcalde de Los Ángeles (EE.UU.), Eric Garcetti, anunció este miércoles que todos sus residentes podrán someterse a pruebas de diagnóstico de coronavirus gratuitas aunque no presenten síntomas, convirtiéndose así en la primera gran urbe del país en ofrecer una medida de este tipo.

Hasta ahora, únicamente trabajadores “esenciales” y ciudadanos con síntomas podían someterse a las pruebas de manera gratuita en los 35 lugares habilitados en Los Ángeles.

Con la nueva regla, las autoridades locales esperan tener una mayor comprensión sobre cuántas personas están afectadas en la ciudad y cuáles son las zonas que han sido más impactadas por el brote del COVID-19.

A partir de su anuncio, los residentes del condado angelino pueden ya darse de alta en un sitio web manejado por la Alcaldía y pedir cita previa para el test.

De acuerdo a la normativa, tendrán prioridad todavía las personas con síntomas, ya sea falta de aire, fiebre o tos, entre otros.

Announcing that L.A. is now the first major city in America to offer free COVID-19 testing to all residents. While priority will still be given to those with symptoms, individuals without symptoms can also be tested. Sign up at https://t.co/rHWABmXUEl. pic.twitter.com/TYqo6Bzwxe

— MayorOfLA (@MayorOfLA) April 30, 2020