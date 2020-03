La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) dio luz verde a un nuevo test rápido producido por la farmacéutica Abbott Laboratories, que según esta compañía puede detectar el coronavirus en unos cinco minutos.

Abbott, también fabricante de dispositivos médicos, anunció la autorización de emergencia de su prueba, que consta de unos cartuchos, en un comunicado difundido el viernes por la noche. La compañía dice que su prueba arroja un resultado negativo en 13 minutos cuando no se detecta el virus.

Estados Unidos ha estado intentando durante semanas aumentar las pruebas de coronavirus después de una serie de problemas con la prueba inicial diseñada por el gobierno. La capacidad de prueba diaria de la nación ha aumentado a medida que más fabricantes de diagnósticos y grandes laboratorios han desarrollado pruebas.

BREAKING: We’re launching a test that can detect COVID-19 in as little as 5 minutes—bringing rapid testing to the frontlines. https://t.co/LqnRpPpqMM pic.twitter.com/W8jyN2az8G

— Abbott (@AbbottNews) March 27, 2020