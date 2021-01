Tesla debutará en India en 2020 de acuerdo a ministro de transporte

Tesla está a punto de llegar a India, en un movimiento que acerca a Elon Musk a sus planes de introducirse al mercado asiático, que encuentra en dicho país a uno de sus mercados más prolíficos en materia automovilística de todo el mundo.

Se espera que sea en los primeros meses de 2021 que Tesla llegue a este mercado, así lo ha informado un allegado al gobierno de India.

Como primer paso, iniciará con la venta de vehículos eléctricos de lujo, aunque no descartan ensamblar vehículos en el país en un futuro cercano

De acuerdo con el portal Tech Crunch, Tesla hará su debut en India durante los primeros meses de 2021; esto, de acuerdo a una autoridad allegada al gobierno del país.

Hace apenas unos días, Tesla hizo un comunicado en el que dio a conocer su meta de llegar a India, el segundo país más prolífico en materia automovilística de todo el mundo.

Según los primeros reportes, Tesla comenzará a operar vendiendo automóviles en los primeros meses de 2021; sin embargo, no se descarta que la compañía considere la posibilidad de ensamblar y producir sus automóviles en el país.

Así lo informó el Ministro de Transporte de India, Nitin Gadkari, aunque para que esto suceda aún queda mucho tiempo.

En un tuit publicado desde su cuenta personal, Elon Musk escribió que la instalación de una fábrica de ensamblaje de Tesla se vislumbra lejana, “definitivamente no el próximo mes, pero sí el próximo año.”

La llegada de Tesla a India se posiciona como un logro importante para la compañía liderada por Elon Musk, quien por años se ha establecido como meta expandir sus operaciones y llegar a Asia, concretamente, a India.

Sin embargo, Elon Musk informó desde hace un par de años que algunos impedimentos relacionados con regulaciones gubernamentales habían impedido la entrada de Tesla al país.

El país asiático es uno de los más importantes en materia automovilística; esto, aunado al hecho de que Elon Musk es una figura reconocida en el mercado de automóviles, ha hecho que Tesla se convierta en una de las marcas de automóviles más buscadas por los residentes del país.

En 2016, se reportó que algunos seguidores de la marca de autos eléctricos de lujo pagó la cantidad de $1,000 dólares para conseguir un Modelo 3 Tesla en preventa.

En ese entonces, Musk aseguró que el único impedimento para la venta de vehículos Tesla en India eran las regulaciones locales.

En 2017, escribió en Twitter que “Tal vez no estoy bien informado, pero me dijeron que el 30% de las partes del automóvil deben provenir de manera local, y que este abastecimiento para proveerlos aún no existe en India.”

Por mucho tiempo, Tesla se ha enfocado en expandir sus ventas a nivel mundial; hasta ahora, cuenta con exhibiciones en países como Canadá, China, Japón y México, así como en algunas partes de Europa.

Desde su creación, Tesla vendió automóviles de manera nacional en Estados Unidos, hasta que en 2019 pudo comenzar a distribuir y comercializar sus automóviles en Shanghái.

Debido al éxito de sus operaciones, la compañía ya ha comenzado a trabajar en la construcción de una fábrica en Berlín y en Austin, Texas.

India es, quizá, una de las competencias más importantes para Estados Unidos, China y Corea del Sur.

En materia tecnológica, es uno de los países más buscados por las grandes empresas gracias a la buena aceptación que tienen en ese mercado.

Por ejemplo, compañías como Google, Facebook y Apple han llegado a India para crear convenios con empresas de telecomunicaciones.

Tal es el caso de Facebook y Google, que destinaron una buena parte de su presupuesto para contar con la colaboración de Jio Platforms, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de India.

La llegada de Tesla a India no es casualidad; desde hace algunos años, el gobierno de Nueva Delhi se ha movido para eliminar una gran cantidad de leyes ‘arcaicas’.

Como una manera de contribuir con el mercado, el país ha destinado millones de dólares en incentivos para la creación de nuevas tecnologías que favorezcan la fabricación, venta y uso de autos eléctricos para disminuir la contaminación ambiental.

Algunas empresas se han tomado muy en serio, y se han comprometido a convertir el 40% de sus flotas actuales y reemplazarlas por autos eléctricos, poniendo como plazo el mes de abril de 2026.

Una de esas firmas, Ola, ha anunciado sus planes de invertir una millonaria cifra de $327 millones de dólares para crear ‘la fábrica más grande de scooters del mundo’, que estará ubicada en Tamil Nadu.

Además de contribuir con el medio ambiente, la compañía espera generar 10,000 empleos; dicha mano de obra tendrá como meta fabricar 2 millones de vehículos eléctricos al año.

A principios de 2020, el Primer Ministro de India podría reducir sus gastos en importación de petróleo por una suma de hasta $40.000 millones de dólares en los próximos diez años; esto únicamente será posible si se concreta el éxito de los vehículos eléctricos en el país.