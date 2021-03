Las autoridades de Nueva Zelanda emitieron una advertencia de tsunami para las áreas costeras después de que un poderoso terremoto poco profundo sacudiera la costa noreste el jueves por la noche, informó The Associated Press.

El terremoto es un fenómeno natural, evidentemente no los podemos evitar, y aun no los podemos predecir. Esa sacudida brusca de la tierra puede llegar a ser muy peligrosa dependiendo de la magnitud del movimiento. De manera que la mejor forma de evitar grandes pérdidas es informándonos y preparándonos para cualquier contingencia.

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

El Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile difundió una guía para la prevención e información en caso de sismos. Estos son los aspectos que debe considerar:

Es importante tener siempre identificadas las zonas seguras de tu casa, colegio o trabajo.

En caso de un terremoto aléjate de muebles, lámpara y ventanas que se puedan romper.

Agáchate y cúbrete. Lo más importante es que te resguardes.

Permanece dentro de tu hogar. Usa las escaleras, si necesitas salir a la calle.

Si estás en la calle, aléjate de edificios y postes eléctricos.

Protege tu cabeza con los brazos.

Si estás manejando, detén en carro en un lugar seguro. Coloca las luces intermitentes.

No camines descalzo, podrías lastimarte con algún objeto cortante que haya caído al suelo.

Usa linternas. No enciendas velas, ni uses fósforos.

Si estás atrapado, golpea con un objeto para señalar tu posición. No es recomendable gritar, por el contrario tápate la boca y la nariz para que no te afecte el polvo.

