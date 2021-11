Aunque hay todos estos panoramas, el medio de comunicación Clarín señala: “Los científicos aún no están seguros de cómo las tensiones pueden llegar a acumularse a la suficiente altura como para provocar que la Tierra profunda tiemble”, por lo que las investigaciones siguen par poder determinar la información que los investigadores necesitan.

En un primer momento no había reportes de daños o heridos, ni se emitió una alerta de tsunami, lo que siguió así durante el transcurso del día, sin embargo, las autoridades se mantuvieron alertas de las condiciones que se presentaba para poder alertar a la población en caso de que se presentara una situación similar, lo que a final de cuentas no sucedió. Archivado como: Terremoto imposible profundo

A finales de octubre un sismo remeció el domingo la capital de Taiwán, Taipéi, y provocó desprendimientos de rocas que hirieron a una mujer y causaron daños en un auto. No se reportaron muertes. El temblor de magnitud 6,5 se produjo a las 13:11 con epicentro cerca de Yilan, una ciudad de unos 35 kilómetros (22 millas) al este de Taipéi, cerca de la costa nororiental, según la Oficina Central de Meteorología. Unos segundos más tarde se produjo una réplica de 5,4.

Los habitantes de inmediato expresaron su temor al describir los sismos como ‘un tren de carga’ corriendo por su casa, ya que Escocia no es una zona sísmica y los tomó por sorpresa. El primer terremoto, tuvo una magnitud 3.3, y se sintió en el oeste del país europeo esta mañana temprano, por lo que habitantes salieron corriendo de sus casas, se levantaron de sus camas y se pusieron a salvo en la calle, sin saber qué había ocurrido.

Tres sismos en un solo día sufren los habitantes de Escocia y se encienden las alertas de las autoridades, los movimientos telúricos estremecieron gran parte del territorio, causando temor entre la población que no está acostumbrada a vivir este tipo de experiencias, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Daily Mail obtenida del Servicio Geológico Británico, que alertó con un comunicado a través de su cuenta oficial en Twitter.

Terremoto imposible profundo: ¿CÓMO SUCEDIERON CADA UNO DE LOS TEMBLORES?

El reporte indica que el epicentro del sismo fue cerca de la ciudad de Lochgilphead en Argyll and Bute, y el temblor se sintió en amplia zona de la región aproximadamente a la 1.44 a.m., Sin embargo, solo pasaron 58 minutos y se registró otro movimiento telúrico de magnitud 1.6 en Roybridge en las Highlands. Éste se detectó a una profundidad de 7 km, según el Servicio Geológico Británico, y el temblor se sintió alrededor de las 2.42 a.m.

El Servicio Geológico Británico publicó a manera de confirmación un tercer sismo a las 4.09 a.m. de esta mañana, otra vez en Roybridge, con una magnitud de 0.9 y también a una profundidad de 7 km., allí los residentes de Argyll and Bute relataron cómo vivieron el primer terremoto y admitieron que sabían que era un sismo. Hasta el momento no se tiene reporte de víctimas mortales, pero las autoridades revisan las condiciones en la zona para hacer un reporte.