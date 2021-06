Terremoto en Lima: actriz Cynthia Klitbo pasa tremendo susto

La actriz mexicana Cynthia Klitbo publicó un video en sus historias de Instagram del momento en que ocurrió el fuerte sismo en Perú y luego sus impresiones después de ocurrido el terremoto. La estrella de telenovelas estaba acompañada de una mujer a quien llamaba ‘Chachis’ y sus dos perros.

“O sea, qué pedo, yo vengo de México huyendo de los terremotos y casi se me cae el edificio encima ahorita. ¿Sabes lo que se siente? ¡Casi me muero! O sea, güey, p**o terremoto el que acabamos de vivir (…). O sea, mi perro está llorando. O sea, ¿cómo? No se vale. Y luego me encuentro un letrero que dice tsunamis, o sea, si no mihogo (sic) me aplastan.