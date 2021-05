Terremoto en China. Un fuerte sismo de magnitud 7.3 sacudió a China este viernes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

Terremoto en China. Un fuerte sismo de magnitud 7.3 sacudió a China este viernes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) citado por la cadena de noticias CNN. El terremoto se produjo en el sur de la provincia de Qinghai, mientras que el epicentro estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad.

El terremoto en China de este viernes se produjo después de que otro sismo en China de magnitud 6.0, ubicado a 29 kilómetros al noreste de Dali, y sacudiera el sur del país.

Fuerte sismo marino sacudió oeste de Indonesia

Un fuerte sismo submarino sacudió el oeste de Indonesia este viernes, sin embargo, no se emitió ninguna advertencia de tsunami y no se reportaron daños de inmediato, informó The Associated Press.

“La gente huía de sus casas”, dijo un funcionario de la agencia local de mitigación de desastres, Hiramo, que tiene un solo nombre. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia no emitió ninguna alerta de tsunami, y no se informó inmediatamente de víctimas.