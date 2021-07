Minutos más tarde, el centro dio otra mala noticia: “¡Buenas tardes otra vez, Alaska! Hemos revisado otro evento de fieltro. Un terremoto de magnitud 3.6 ocurrió a las 12:53 PM, 4 millas de profundidad y 20 millas al SO de Klukwan. Este terremoto se sintió en el sureste de Alaska”, se leía en su cuenta de twitter.

“¡Buenas tardes, Alaksa! Hemos revisado un evento de magnitud 4.4 a las 12:40 PM, 4 millas de profundidad y 20 millas al SO de Klukwan. Este terremoto se sintió en todo el sureste de Alaska”, apunto la Centro de Terremotos de Alaska.

Terremoto de 4.4 grados sacude Alaska. Los informes señalan que el sismo reportado este jueves, pudo sacudir algunos hogares de personas en Juneau la capital del estado, de acuerdo con The Sun . En redes sociales comenzaron los reportes del movimiento .

De acuerdo a la información publicada por el portal de noticias de CNN , se reportaron más tornados en el suroeste de Georgia y el norte de Florida durante el miércoles, sin embargo, otra alerta de tornado en el sur de Carolina del Sur y sureste de Georgia venció a las 5 am ET.

Elsa al parecer no causó daños graves en Florida, aunque continúa amenazando con aguaceros e inundaciones y obligó a emitir varias alertas de tornado. Un aviso de tormenta tropical continuaba en vigor para las costas de Georgia y Carolina del Sur. Los meteorólogos pronosticaron que Elsa continuaría como tormenta tropical hasta el viernes y emitieron el aviso correspondiente para la zona desde Carolina del Norte hasta Massachusetts.

Alerta por tornado: EL COMUNICADO

De acuerdo al Servicio Metereológico Nacional, la alerta por tornado incluye incluye Garden City SC, Murrells Inlet SC, Surfside Beach SC hasta las 6:00 AM EDT, la principal recomendación es ponerse a salvo en un lugar seguro. Además las autoridades han pedido estar al tanto de todos los comunicados para saber el rumbo del tornado y evitar su paso por allí, resguardarse y esperar al aviso de que ya pueden salir de sus hogares o de sus refugios.

El reporte indica que la tormenta tropical Elsa se moverá rápidamente por la zona de afectación, motivo por el cual la mayoría de las áreas recibirán 1-3 “con uno o dos puntos que obtienen 4” de lluvia, que no significarán gran peligro. Aunque el fenómeno natural se degrada rápidamente, se cree que aún es posible que pueda generar ráfagas entre 25-35 mph. Incluso podría podrían ser de alrededor de 40 mph, sobre todo entre las 7 am y la 1 pm. Cabe recordar que los vientos de ese poder no causan daños. Archivado como: Alerta por tornado