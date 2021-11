¿El amor comenzó a nacer gracias a una colaboración entre ambos?

“I Know What You Did Last Summer” fue compuesta por ambos esa colaboración significó un gran acercamiento entre ambos (y muchos rumores), ellos se profesaban simplemente una amistad, algo que legitimaban en las entrevistas que hacían o las publicaciones o menciones en sus redes sociales.

A finales de diciembre de 2017, Shawn, que ya era un artista asentado, dijo en una entrevista con el medio The New Paper que Camila tenía ‘‘material de novia’’, pero no se olvidó de enfatizar que eran mejores amigos anunció una revista dedicada al mundo de la farándula.