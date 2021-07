“Nunca me imaginé, honestamente, que después de todo esto, que hemos pasado por muchísimas cosas incluso antes de la pandemia, y él siempre ha estado conmigo, yo he estado con él, entre dimes y diretes, vas y vienes, pero nunca nos hemos separado y le doy gracias a dios por estar con él y porque estamos juntos “, explicó la actriz.

Ante esto, Tere Salinas confesó que la desahuciaron: “Me desahuciaron, pero no supieron que tenía, entonces no era ni cáncer ni nada, pero se llama trigilidiricemia, que es un padecimiento que es crónico y hay que tomar medicamentos de por vida”, confeso Tere al revelar aquella enfermedad de la cual fue diagnosticada como incurable.

Alejandro Camacho afirmó que era muy difícil no estar con ella en esos momentos tan complicados para la también actriz: “El no poder estar ahí con ella físicamente era un gran problema, pero teníamos que solventar los gastos de los médicos y eso, y la única manera es a través del trabajo”.

“¿Será publicidad o será real?” comentaban en la noticia de Alejandro Camacho y Andrés Palacios enfermos

Por otra parte en la cuenta oficial de @elgordoylaflaca anunciaron que el actor Andrés Palacios también está contagiado del coronavirus publicando una foto de el: “@andrespalaciosd1 protagonista de @imperiodementirasof da a conocer que dio positivo al #covid_19 “tengo si una serie de síntomas complicados” le deseamos pronta recuperación”, fue lo que pusieron como leyenda en la publicación.

Varios seguidores comentaron el post: "Que raro que tantos artistas dieron positivo al COVID me pregunto si es verdad o para publicidad!", comentó un seguidor. "Yo también hoy me enteré que di positivo al covid, pero gracias a Dios que solo he perdido el olfato y el gusto, soy mamá de dos niños y ese era mi temor contagiarme y más por ellos pero gracias a Dios ellos no tienen síntomas fuertes tampoco"