En la primera semana los internautas votaron para que la primera eliminada fuera la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, luego, la siguiente fue Brenda Zambrano. Este tercera semana el próximo en abandonar la casa será un hombre y muchos ansían saber quien será el desafortunado famoso.

Por fin las votaciones han finalizado, y se ha dado a conocer el tercer eliminado del reality más popular del país, y no fue el máximo candidato a dejar la casa. El tercer famoso en irse fue Luis Caballero, mejor conocido como el Potro, vaya sorpresa para todos los usuarios y los participantes.

¿Está arreglado?

Inmediatamente los internautas mostraron su molestia ante lo sucedido este lunes en el show de Telemundo, “si como va el show va ganar el Nacho. Ya no voy a votar. Se ve que ya tienen bien escogidos a todos”, “Yo tampoco ese programa está arreglado están sacando a los mejores”, fueron algunos comentarios.

“Yo no vuelvo a perder mi tiempo votando por NADIE!!!! Dejando los aburridos, los muebles y sacan los que dan algo de contenido que esperan de un reality ? Paz amor ? No señores los reality’s se tratan de dar contenido, no de estar viendo un 24/7 de solo estar durmiendo y haciendo ejercicio!!!”, colocó el Instagram de Escandalo_o. Archivado como: Tercer eliminado Casa de los Famosos