El sitio Marca US, indica que sólo se puede recibir la ayuda del tercer cheque de ayuda si un ciudadano que viven fuera de EE.UU. es beneficiario de Seguridad Social, y cuenta con un número de seguridad social válido, pero ¿Cómo recibirían el tercer cheque?

A continuación una serie de preguntas frecuentes sobre el tema del tercer cheque para ciudadanos estadounidenses que residan fuera de los Estados Unidos. En seguida la dudas más frecuentes resueltas por el diario Marca US sobre la entrega del nuevo estímulo.

Para ello, deberían realizar la declaración de impuestos ante el IRS y según Marca US podría obtener la ayuda de hasta $1,400 dólares sin ningún problema ya que se realiza de forma automática. Sin embargo, los ciudadanos deberían cumplir con los requisitos establecidos para el nuevo estímulo.

Además, Marca US recuerda a los estadunidenses elegibles para este tercer cheque de estímulo que viven fuera de los Estados Unidos. y que cumplen con los requisitos necesarios para recibir los $1,400 dólares que el dinero “no podrá ser depositado a ninguna cuenta bancaria que se encuentre fuera de las limitaciones del país”.

Ante la pregunta si los pagos de estímulo de hasta $1,400 dólares podrían ser depositados en cuentas extranjeras de ciudadanos que vivan fuera de los Estados Unidos. el rotativo citado indica que no, ya que el IRS “no realiza depósitos monetarios a cuentas bancarias que se encuentre fuera del país”.

¿Cuándo llegaría el tercer cheque si vivo fuera de Estados Unidos?

El IRS comenzó a enviar el primer “lote de pagos con una fecha de pago oficial del 17 de marzo” y millones se vieron beneficiados en pocos días. Sin embargo, si aún no ha recibido el tercer cheque de ayuda por coronavirus no significa que no lo recibirá.

El sitio oficial del IRS señala que se enviarán el tercer cheque “cada semana a las personas elegibles a medida que continuamos procesando las declaraciones de impuestos. Los pagos se envían por depósito directo o por correo como cheque o tarjeta de débito”. Sin embargo la entrega por correo puede resultar ‘mas tardada’ y más si se trata de hacer llegar el cheque a otro país.