¿Aun no ha recibido su dinero? No se preocupe. El Servicio de Rentas Internas (IRS) continúa trabajando en la distribución del tercer cheque de estímulo, así que si aun no le ha llegado revise las posibles fechas para recibir su pago.

Cerca de 160 millones de ciudadanos son elegibles para esta ronda de ayuda federal y hasta ahora el IRS ha entregado pagos de impacto económico a unas 156 millones de personas, lo que significa que aun queda trabajo por hacer. Entonces ¿Cuándo recibirán su dinero los que faltan?

Tercer cheque de estímulo: Fechas para recibir su pago

Lo primero que debe verificar es si usted es elegible para la ayuda. De acuerdo al Plan de Rescate Estadounidense, individuos que hayan generado ingresos menores a $75,000 dólares anuales califican para recibir un cheque de estímulo de $1,400 dólares.

También aquellas parejas que hayan declarado en conjunto ingresos menores a $150,000 dólares anuales son elegibles para recibir $2,400 dólares en ayuda ($1,400 por cada uno). Además, las familias que califican podrán recibir $1,400 adicionales por cada dependiente sin límite de edad. Tampoco hay un límite de dependientes.