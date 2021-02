La Cámara de Representantes aprobó el paquete de estímulo de $1,9 billones del presidente Biden que incluye cheques de $1,400

Sin embargo muchas personas recibirían más de los $1,400 estipulados como pagos directos a contribuyentes

La propuesta de Biden le daría casi 3,600 dólares en ayuda financiera total a los estadounidenses más pobres

El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó este lunes el proyecto de ley de 1.9 billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden, según reportó USA Today.

Con una votación de 19 a 16 el proyecto ahora se dirige al Comité de Reglas de la Cámara, para continuar su proceso legislativo hacia la aprobación del estímulo en el pleno de la Cámara de Representantes.

Se espera que el estímulo de Biden sea votado pronto, allanando el camino hacia un tercer cheque de ayuda por coronavirus de 1,400 dólares.

Sin embargo, los legisladores aún están trabajando en los detalles relacionados con la elegibilidad ya que muchas personas podrían recibir cheques de estímulo por montos superiores a los 1,400 dólares, informó BGR.

De acuerdo con el medio reseñado, los estadounidenses de ingresos más bajos estarán entre las personas que recibirán más dinero con el tercer pago de estímulo.

Según un análisis del Institute on Taxation and Economic Policy, un grupo de expertos no partidista de tendencia izquierdista, la propuesta de Biden le daría casi 3,600 dólares en ayuda financiera total a los estadounidenses más pobres.

Según el instituto, el 20% de los estadounidenses que ganan menos de 21,300 dólares al año recibirían 3,590 dólares en promedio de acuerdo con el proyecto de ley de Biden.

La cifra aumentaría debido a la sumatoria de los 1,400 dólares de pagos directos más las expansiones del Crédito Tributario por Hijos y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo.

Adicionalmente, la propuesta del presidente Biden contempla pagos de 1,400 dólares por cualquier dependiente.