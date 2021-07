¿Quiénes recibirán su tercer cheque esta semana del 5 de julio?

¿Quiénes obtendrán el cheque esta semana? Principalmente dos grupos de beneficiarios: en primer lugar, quienes tengan pendientes pagos “plus-up” o adicionales y en segundo, aquellos que no habían entregado información al IRS y recientemente lo han hecho.

El IRS indicó que desde marzo han entregado más de 169 millones de cheques de estímulo correspondientes a la tercera ronda de ayuda contemplada en el Plan de Rescate Estadounidense de Biden y aun no han precisado la fecha en la que esperan culminar con los envíos.

“Más de 900,000 pagos, con un valor de más de $1.9 mil millones fueron a personas elegibles para quienes el IRS anteriormente no tenía información para emitir un pago de impacto económico, pero que recientemente presentaron una declaración de impuestos”, detallaron.

Sin información previa : estos pagos se emiten para quienes hayan presentado recientemente una declaración de impuestos y de quienes la agencia no tenía información anteriormente que les permitiera entregarles el pago que les corresponde.

¿No declara impuestos? Aun puede recibir su cheque

El IRS invitó a quienes usualmente no presentan impuestos a hacerlo cuanto antes para poder recibir el cheque que le corresponda. “El IRS continúa instando a las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no han recibido pagos de impacto económico a que presenten una declaración de impuestos de 2020 para obtener todos los beneficios a los que tienen derecho según la ley”, indica.

Estas ayudas “incluyen los créditos tributarios como el Crédito de recuperación de reembolso de 2020, el Crédito tributario por hijos y el Crédito tributario por ingresos del trabajo. Presentar una declaración de impuestos de 2020 también ayudará al IRS a determinar si alguien es elegible para un pago por adelantado del Crédito tributario por hijos de 2021, que comenzará a desembolsarse este verano”, agregó la agencia.