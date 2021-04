¿Qué se debe hacer o no hacer si no les llegue su tercer cheque de $1,400 de estímulo económico?

IRS dice que no llame a los asistentes telefónicos, porque no tendrán información más allá de lo que hay en el portal

Hay varias alternativas que usted puede llevar a cabo para no dar por perdido su beneficio económico

Una de las preguntas más recurrentes de la gente es ¿Qué se debe hacer o no hacer si no les llegue su tercer cheque de $1,400 de estímulo económico? Por lo que aquí te lo diremos para que estés pendiente de ello y no seas sorprendido en caso de que no lo recibas.

En la primera entrega de cheque de estímulo económico, las autoridades del IRS abrieron una línea directa de atención a preguntas, sin embargo en esta entrega de $1,400 ha cambiado, por lo que aquí le diremos qué puede hacer.

NO LLAME AL IRS

De acuerdo al portal de noticias de Cnet.com, hay diversas circunstancias por las que usted podría verse afectado en la entrega de su dinero, pero de una vez le decimos, no llame al IRS, ya que no obtendrá una respuesta más allá de lo que está disponible en su portal.

Estas son las causas por las que usted podría tener muchas preguntas, quizá tuvo un problema con la entrega directa de depósitos o no suele presentar impuestos. Tal vez obtuvo una cantidad de pago diferente a la esperada o le faltará dinero para sus dependientes.