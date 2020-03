Una mujer dio positivo al coronavirus, lo que de confirmarse sería el tercer caso en Georgia.

La mujer había ido al hospital con síntomas similares pero fue dada de alta hasta que regresó peor.

El paciente estaba aislado, pero se investiga con quién tuvo contacto, dijeron las autoridades.

Una mujer que acudió a un centro de emergencias de Georgia con síntomas similares a la gripe a fines del mes pasado dio positivo la COVID-19 (coronavirus) por el laboratorio de salud estatal, dijeron este viernes funcionarios, reporta AP.

El Departamento de Salud Pública de Georgia dijo que aún está esperando la confirmación final de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en el caso del Condado de Floyd, a unas 70 millas al noroeste de Atlanta.

The Georgia Department of Public Health (DPH) is awaiting confirmatory testing on a positive test for COVID-19 in a Georgia patient in Floyd County. The initial testing was completed by the Georgia Public Health Laboratory on March 5. Read more: https://t.co/g21ZStuQNV pic.twitter.com/1AsJWPbuWl — GaDeptPublicHealth (@GaDPH) March 6, 2020

La mujer, de 46 años, fue al centro de atención de emergencia el 29 de febrero, pero no cumplió con los criterios de prueba para COVID-19 y fue dada de alta, dijo el Centro Médico Floyd en un comunicado. Regresó, empeorando los síntomas, el martes.

“A pesar de que la paciente, nuevamente, no cumplió con los criterios de detección de COVID-19, los médicos de Floyd tomaron la determinación de admitirla en el hospital debido a su condición”, dijo el comunicado del hospital.

Durante un tiempo, las pruebas fueron limitadas, en parte porque las pautas de los CDC decían que debería centrarse en los viajeros que habían estado en China continental o en pacientes que habían estado en contacto cercano con personas infectadas.

3rd presumptive positive coronavirus in Georgia she was treated for flu released got worse and admitted to hospital, 🤦🏽‍♀️ Health officials: Possible third coronavirus case in Georgia | FOX 5 Atlanta https://t.co/Bc6snysxI8 — Philomena (@divahustle) March 6, 2020

La semana pasada, los CDC cambiaron sus criterios, diciendo que también es apropiado evaluar a un paciente si se ha descartado la gripe y otras enfermedades respiratorias y no se ha identificado ninguna fuente de exposición.

El paciente estaba aislado, dijeron las autoridades. Aunque todavía no cumplía con los criterios para la prueba de coronavirus, su médico y el director de salud del distrito para la región lo presionaron, dijo el hospital.

Your household plan for #COVID19 should include 1) talking with the people who need to be included in your plan, & 2) planning ways to care for those who might be at greater risk for serious complications. Learn more: https://t.co/isBYfXNv5A. — CDC (@CDCgov) March 5, 2020

A instancias firmes de los dos funcionarios de salud locales, los CDC y la agencia de salud estatal autorizaron las pruebas. Las pruebas iniciales que arrojaron un resultado positivo se completaron el jueves, dijeron funcionarios de salud estatales.

Los funcionarios estatales han solicitado un procesamiento acelerado para una determinación oficial de los CDC, dijo el gobernador de Georgia Brian Kemp en un comunicado este viernes.