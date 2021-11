En el maravilloso mundo de Frozen, el amor es una puerta abierta. Según Pat Benatar, el amor es un campo de batalla. Una de las mejores películas de todos los tiempos, Realmente amor (Love Actually), sostiene que el amor está, en realidad, a nuestro alrededor. Las relaciones son emocionantes y maravillosas, pero también son un trabajo. Y a menos que estés dispuesta a poner esfuerzo, nunca conseguirás un verdadero final feliz. A veces, necesitas un tercero que no sea un amigo o pariente para que ayude a la pareja con consejos objetivos. El primer paso es estar abiertos a la terapia de pareja. Así que si ya estás ahí, entonces felicitaciones. No es fácil admitir que necesitas ayuda. Paso 2, comienza la terapia. Si estás nerviosa, lo entendemos. Si no asustara un poco, probablemente no valdría la pena. Según el Dr. William Doherty, LCSW: “los estudios muestran que, en manos de un buen consejero, la terapia de parejas es exitosa el 70-80% del tiempo”. La terapia puede salvar tu relación y prepararte para todas las luchas que vienen con un matrimonio feliz. Aquí tienes 10 consejos de terapia de parejas para prepararse para su primera sesión.

1. Investigación Piensa en cuáles son tus objetivos y lo que quieres lograr. Necesitas trabajar un poco antes de la terapia. Investiga los diferentes tipos de terapia de pareja y lo que implican. El American Association for Marriage & Family Therapy (AAMFT) es buen lugar para empezar. 2. Encontrar al terapeuta correcto para la terapia de pareja No contratas a un obstetra/ginecólogo o a un diseñador de interiores sin hacer unas consultas antes, ¿verdad? La misma regla se aplica con tu terapeuta. Deberías entrevistar a tres o cuatro terapeutas antes de comprometerte con alguien y asegúrate de que el consejero que eliges es el mejor para ambos basado en sus problemas de relación. Recuerda que ambos deben sentirse verdaderamente cómodos con el terapeuta ya que hablarán de cosas graves en su presencia.

3. Mantén la mente abierta en cuanto a la terapia de pareja Como cualquier nueva experiencia, si no estás abierta a la posibilidad de cambio, nunca cambiarás. No te voy a mentir, la terapia de pareja puede que no sea agradable. Es probable que desentierre algunas frustraciones, emociones y luchas profundas. Pero tienes que entrar en el proceso con el corazón y la mente abiertas, y voluntad para probar. 4. Fija los objetivos Uno de los mejores consejos de terapia de parejas es que hay que establecer metas e intenciones. Incluso antes de empezar tu primera sesión, tú y tu pareja deben ambos idear objetivos colectivos e independientes para el proceso de la terapia. Esto ayudará a enmarcar sus conversaciones y ayudará a guiar a su consejero sobre cómo comenzar a trabajar juntos. ¿Quieren seguir juntos o romper? ¿Quieren comunicarse mejor? ¿Tener una vida sexual más abierta? ¿Ser más solidarios? ¿Ser más independiente? Tus objetivos, sean cuales sean, asegúrate de que estás pensando en el futuro y no en el pasado.

5. Centrarse en ti misma Una idea falsa sobre la terapia de parejas es que el enfoque debe estar en tu pareja. Sí, tienes problemas con tu pareja y tal vez tengan mucha frustración, ansiedad, duda e ira el uno hacia el otro.Pero el fin de la terapia es solucionar esos problemas. Primero debes concentrarte en ti misma. Sí, en ti. Si cada uno de ustedes se concentra en mejorar, entonces estarán más satisfechos en su relación. 6. Prepárate Considera esto como una advertencia: la terapia no siempre es bonita. No se trata de endulzar tus problemas. Lo que oyes no es halagador y te molestará. Pero desentierras todos tus problemas para abrazar algo más hermoso en el otro lado. No te detengas, no ignores lo que está diciendo tu pareja y no seas ingenua. Nadie es perfecto y vas a oír cuán imperfecta eres. Sé fuerte, sé abierta y estate preparada. Estarás bien, tal vez incluso mejor, cuando todo esté dicho y hecho.

7. Ser honesto durante la terapia de pareja Del mismo modo, si no sacas todos los trapitos al sol, harás un flaco servicio a tu pareja y a tu terapeuta. Sé completamente honesta. Es la única manera de construir una relación más fuerte. Además, dile a tu pareja todas las cosas que te molestan de él…. cómo mastica su comida, sus ronquidos, su sarcasmo, el hecho de que nunca levante el asiento del inodoro… 8. Lleva trabajo Desafortunadamente, no hay ninguna poción mágica para hacer que la gente se enamore o se vuelva a enamorar. Si fuera así, nuestros 20 años hubieran sido muy diferentes. La terapia no es algo místico, se trata de ser realista. Tendrás que poner trabajo y tendrás que tener paciencia para ver resultados. Y recuerda que se necesita un esfuerzo para lograr algo que valga la pena.