A su vez, el prisionero describió la misión rusa de apoderarse de Kiev, capital ucraniana, como “inútil” e instó a sus compañeros a dejar de combatir. El teniente ruso capturado agregó: “La invasión de una ciudad tan grande como Kiev no tiene sentido: provocará grandes pérdidas de vidas en ambos bandos y una enorme destrucción”.

Su propia gente le pidió detener la guerra. Un teniente coronel ruso fue capturado por los soldados ucranianos y no solo se arrepintió de haber participado en la cruenta invasión que aún se mantiene, sino que le envió un desalentador mensaje a su presidente Vladimir Putin.

No obstante, el servicio de inteligencia ucraniano afirmó que estas súplicas estaban siendo ignoradas al emitir un comunicado en el que se afirmaba que los rusos habían disparado a mujeres y niños que huían para salvar sus vidas. El mensaje denunció: “Los rusos dispararon a una columna de mujeres y niños cuando intentaban evacuar la aldea de Peremoha, en la región de Kiev, por un corredor ‘verde’ acordado. Tras el ataque, los ocupantes obligaron a los restos de la columna a volver a Peremoha y no los dejan salir del pueblo”. En cambio, Rusia ha aprovechado la oportunidad para enviar nuevas tropas, afirmó Ucrania.

La acusación de EEUU a China

Estados Unidos ha acusado a China de propagar alegatos falsos de Rusia de que Ucrania tiene laboratorios de armas químicas y biológicas gracias a la ayuda norteamericana. Altos cargos en Washington afirman que Beijing trata de justificar un posible ataque ruso con armas químicas o biológicas en Ucrania.

Sullivan expresó en el programa “Meet the Press” de NBC el domingo que cuando Rusia empieza a acusar a otros países de estar preparándose para lanzar ataques biológicos o químicos, “es buen indicio de que se están preparando para hacer eso mismo”, de acuerdo con información de The Associated Press.