Mucho se ha dicho acerca de que tener sexo ayuda a perder peso, ¿es verdad o no?

¿Cuántos kilos se podrían perder teniendo qué sexo y cuánto de ello?

Vamos a revisar si esto es verdad y hast qué punto.

Tener sexo ayuda a perder peso. Si esto es verdad, muchas personas estarían sonriendo de oreja a oreja en este mismo momento. Vamos a revisar hasta qué punto es cierto.

Un artículo de 2013 en el New England Journal of Medicine (NEJM) enumeró los mitos más comunes acerca de la obesidad.

Los autores dijeron que, aunque estos mitos están muy extendidos y las personas los toman como verdaderos… van en contra de los datos científicos.

Entonces, no solo no son ciertos, sino que equivocan a la gente acerca de cómo perder peso y pueden crear falsas esperanzas y frustraciones.

Uno de los mitos que menciona este estudio es, precisamente, que tener sexo ayuda a perder peso.

La explicación en detalle sería la siguiente: en un encuentro sexual promedio (que dura unos 6 minutos), un hombre promedio de unos 30 años perdería… ¡solo 20 calorías! Es decir, solo 14 calorías más que si hubiera pasado esos 6 minutos sentado viendo la televisión.

El Dr. Aaron E. Carroll, profesor de pediatria en la escuela de medicina de la Universidad de Indiana y la Dra. Rachel C. Vreeman, profesora asociada de pediatría en el mismo centro, publicaron un libro, ‘No pongas eso ahí! Y otros 69 mitos sexuales revelados’ en el que tratan este mismo tema del mito de perder peso teniendo sexo.

Afirman que tener sexo sí quema calorías. de hecho, estiman que 30 minutos de sexo intenso quema centre 85 y 150 calorías.

Es decir, si tienes mucho sexo intenso todos los días, podrías contarlo como una ayuda para perder peso.

Teóricamente se necesita quemar 3.500 calorías para perder una libra de peso. Entonces… suponiendo que pierdas 100 calorías cada vez que tienes sexo, ¡perderías una libra diaria de peso si tuvieras sexo (de media hora e intenso) 35 veces todos los días!

Claro que la mayoría de las personas no tienen sexo por 30 minutos. Ya hemos dicho que la relación sexual promedio dura unos 6 minutos.

De hecho, el ejercicio real, la quema de calorías durante el sexo, cuando se aceleran tus latidos y sube tu presión, solo ocurre durante los aproximadamente 15 segundos que dura el orgasmo.

Hay que tener en cuenta, también, qué es tener sexo intenso.

Quizá creas que lo tuyo es súper intenso, pero no lo es.

Según estos autores, basados en los estudios realizados en hombres jóvenes casados, la cantidad de esfuerzo para el corazón durante el sexo es la misma que emplearían para subir dos tramos de escaleras.

Eso es actividad física moderada y el corazón raramente late por encima de 130 pulsaciones por minuto.

Bueno, es algo, pero no cuenta como ejercicio.

Si no eres un hombre joven de 30 años, probablemente tu corazón lata un poco más rápido… aún así no bases tu pérdida de peso en tener sexo… porque no es suficiente.