Alexandria Ocasio-Cortez escuchaba a algunos vecinos de su distrito en Nueva York, como suele hacer, cuando una mujer le dijo que tenemos que comernos los bebés como una solución al cambio climático.

Todos en la sala quedaron perplejos ante semejante posición, pero la congresista mantuvo la calma.

One of Ocasio-Cortez’s constituents loses her mind over climate change during AOC’s townhall, claims we only have a few months left: “We got to start eating babies! We don’t have enough time! … We have to get rid of the babies! … We need to eat the babies!” pic.twitter.com/uVmOnboluI

— Ryan Saavedra (@RealSaavedra) October 3, 2019