En medio de la pandemia por el coronavirus (Covid-19), ahora anuncian que se avecina una temporada de huracanes extrema en en el Atlántico, alerta, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos, de acuerdo a la agencia de noticias EFE y al portal de noticias Huffpost.

Ante esta noticia sobre los pronósticos climáticos en los próximos meses, se hace una recomendación con antelación y es que piden a la gente que se prepare ante la llegada de estos fenómenos, ya que no serán nada comunes y podrían generar algunos daños.

Se indica que esta actividad de huracanes y ciclones está prevista para el área del Atlántico Central, además que se vaticina tenga mucha actividad. Esto en medio de la pandemia por el coronavirus.

Did yours make the list? Here are the storm names for the 2020 Atlantic #HurricaneSeason according to the @WMO:

Find this graphic for download at https://t.co/2MyqusBVZT#HurricaneOutlook #HurricaneNames pic.twitter.com/DrEvBCjdvQ

— NOAA (@NOAA) May 21, 2020