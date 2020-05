Sumado a la preocupación generada por la pandemia del COVID-19, la temporada de mosquitos que comenzará pronto traerá consigo el riesgo de contraer enfermedades.

La actividad de los mosquitos aumenta a medida que aumenta la temperatura. Una de las áreas de mayor preocupación es el Condado de DeKalb en Georgia, un punto caliente para los mosquitos año tras año, según reseñó WSB-TV Atlanta.

A partir de junio, los trabajadores de los equipos de control de mosquitos comenzarán a rociar larvicidas seguros para los humanos.

Be prepared: Mosquito season is here, and so is the risk for West Nile Virus: https://t.co/U7B5lg9deL pic.twitter.com/erYI8MiubB

— WSB-TV (@wsbtv) May 18, 2020