Ciclones coronavirus. La compañía privada de servicios meteorológicos AccuWeather actualizó este jueves sus pronósticos para la temporada de ciclones 2020 en la cuenca atlántica, porque, aunque anunció que iba a ser por encima de lo normal, se quedó corta en las cifras de tormentas tropicales y huracanes, informó EFE.

En el pronóstico que actualiza el del 25 de marzo se agregan dos posibles tormentas tropicales para dejar un rango de 14 a 20, de las cuales entre 7 y 11 llegarán a ser huracanes, también dos más.

Y la peor noticia de todas: de cuatro a seis de esos huracanes llegarán a categoría tres o más (en el anterior pronóstico eran de dos a cuatro), según un comunicado publicado este jueves.

2019's Atlantic hurricane season was a busy one and AccuWeather's forecasters are anticipating another active season for 2020: https://t.co/PsUWKa2HHW

