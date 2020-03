La nutricionista Patricia Peña revela cómo perder el temor a engordar durante el aislamiento social por el coronavirus.

La mayoría de las madres latinas tienen el temor a engordar durante el proceso de aislamiento o cuarentena por la propagación del coronavirus, ya que están todo el tiempo en casa luchando contra las ansias de comer.

Si eres una de esas madres que no sabe que hacer en un momento tan caótico como este, la periodista y conductora de la plataforma digital “Sin Filtros”, María Alejandra Bastidas y la nutricionista, Patricia Peña brindan varios consejos para quebrar ese temor a engordar, planificando una dieta familiar saludable y llena de vitalidad.

La nutricionista Patricia Peña alertó que las personas que se quedaron en sus hogares en cuarentena para evitar ser contagiados con coronavirus podrían aumentar su masa corporal entre 5 a 10 libras.

Esto se debe a la modificación de hábitos alimenticios cargados de grasas y azucares que están a la orden del día en las dispensas o en el refrigerador de sus propias casas acrecentando el temor a engordar.

“La preocupación, los nervios y la ansiedad por la proliferación de la pandemia hacen que las personas cambien la calidad de sus comidas por dulces, donas y comida frita”, alertó la nutricionista Patricia Peña.

La experta recomienda comer durante el aislamiento jugos verdes, te caliente, almendras, nueces, frutas, jugos naturales, zanahoria, mantequilla de almendra y pan integral.

¿Qué pueden comer los niños para reemplazar la comida poco saludable?

La profesional de la salud manifestó que los pequeños de la casa deben comenzar el día con un buen desayuno.

Entre las opciones, destacan cereales sin azucares con leche de almendras o pan integral con mantequilla de almendra, así como también consumir dos huevos a la semana combinado con vegetales.

Por otro lado, aconsejó eliminar de la dieta infantil el consumo de leche de vaca porque tiene alto consumo de grasa, así como también, los jugos concentrados por ser alto en azúcar.

Dijo que el agua, el té de frutas, naranja, uvas y manzanas son los alimentos que pueden comer durante la merienda, esto sería la mejor opción para no tener “temor a engordar”.

¿Cuál sería el almuerzo ideal para la familia?

Para la nutricionista Patricia Peña, el mejor almuerzo, para estos tiempos difíciles, debe estar compuesto por granos integrales, pasta integral y vegetales, cargados de proteínas.

¿Cómo prepara un nutriente jugo verde para controlar la ansiedad?

La especialista en salud reveló la receta para preparar un jugo verde saludable para calmar la ansiedad y evitar estar comiendo a cada momento durante el aislamiento.

Toma nota para preparar en casa este jugo, para lo cual necesitaras tener a la mano:

Espinacas

Lechuga

Pepino

2 ó 3 hojas de hierbabuena o menta

Hielo

Estevia

Todos estos ingredientes se licuan y ya está listo con el fin de tomar este rico jugo verde para refrescar el cuerpo.

