Telemundo estrena “La Mesa Caliente”

Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe hablan en exclusiva sobre el nuevo show

El nuevo programa estrenará el próximo 7 de marzo La Mesa Caliente Telemundo. Este próximo lunes 7 de marzo, Telemundo estrenará un nuevo show en sus pantallas, donde animarán las tardes del público hispano. Se trata del programa de entretenimiento “La Mesa Caliente” en donde veremos a cuatro talentosas mujeres empoderadas animando el ambiente en la cadena de televisión. Las conductoras Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe actualizaran los temas del espectáculo y todo lo que acontece en la comunidad latina todas las tardes de lunes a viernes por Telemundo. Ahora las talentosas presentadoras hablan en exclusiva para Mundo Hispánico sobre este nuevo reto. Telemundo presenta su nuevo programa La Mesa Caliente Cabe recordar que Myrka Dellanos ha sido galardonada con dos premios Emmy, además de ser una reconocida autora, locutora de radio, periodista, empresaria y presentadora de televisión, saltando a la fama desde que estaba en ‘Primer Impacto’. Por su parte Giselle Blondet es reconocida como una de las figuras más icónicas de la televisión hispana. Estas dos talentosas mujeres estarán acompañadas por Verónica Bastos que por varios años ha conducido importantes programas de noticias. Otras ganadora del premio Emmy, Alix Aspe estará en el programa, ella comenzó su carrera manejando las redes sociales de “Noticias Telemundo” y “Al Rojo Vivo”.

La Mesa Caliente: ¿Cómo logran ponerse de acuerdo para discutir un tema en específico? Cómo hay esa complicidad? GB: “Bueno, no nos ponemos de acuerdo, por eso la mesa va a estar caliente, porque vamos a discutir las cosas que suceden todos los días. Obviamente tendremos temas distintos y cada una con su punto de vista de acuerdo a su experiencia de vida. Y lo vamos a hablar. Yo creo que por primera vez nos van a escuchar a todas hablar de cosas que son tan distintas a lo que siempre hemos hecho. Creo que eso va a estar muy interesante”. MD: “Bueno, pues eso mismo, precisamente porque como periodista, pues siempre eres entrenada a ofrecer los detalles, a ofrecer la información, a ofrecer qué es lo que está sucediendo. Pero permitir que la persona en la casa, para el lector o la persona que te está viendo realmente forme su propia conclusión. Esa es la esencia del periodismo”.

La Mesa Caliente:¿Cuál es el reto de estar en este programa y con tus compañeras? MD: “Y aquí, pues es un toque un poquito distinto, porque antes íbamos a tener las noticias y cosas que estén sucediendo en nuestro diario vivir. Nos preguntan y quieren que nosotros también digamos nuestra propia opinión al respecto. Por ejemplo, vemos el drama de Ucrania. Pues obvio, a uno le toca el corazón como mamá”. Por ejemplo, veo a las abuelitas y pienso en mi madre. Si se tuviera que haber desprendido así de de mi, las cosas que suceden, los dramas reales de la vida real, los vamos a estar platicando nosotras y yo creo que ese va a ser el principal reto. No estoy acostumbrado a hacerlo en tele, pero yo he hecho radio por muchos años”.

La Mesa Caliente: ¿Verónica cómo es adaptarte a tres mujeres talentosas? VB: “Creo que yo de las cuatro soy la que más acostumbrada está a trabajar en equipo, trabajar en grupo, en la televisión. Entonces para mí es un regalo de Dios. Yo sigo dándole tantas gracias a Dios porque me da la oportunidad de trabajar con los talentos más importantes de México como aquí en Estados Unidos”. “Y de verdad que yo creo que una de mis primeras entrevistas que yo le hice a Myrka fue justamente en el foro de Primer Impacto se lo estaba contando a Alix que voy a traer esa foto donde yo tengo la cara de una niña llena de ilusiones y Myrka que sigue estando igual. Entonces creo, creo que me da esa oportunidad”.

Alix, ¿Cómo es trabajar con talentos que seguramente admirabas al iniciar tu carrera? AA: “Primero que nada bendecida de estar aquí sentada con estas tres mujeres que admiro tanto como bien lo dijiste, seguramente. Y así lo es. Sí, a mí cuando me dijeron yo ya había escuchado de la idea del programa y yo, como buena periodista investigativa que soy, estuve diciendo ¿Quién será?, pero en la vida ni se me ocurrió por aquí por un centímetro que iba a ser yo”. “Entonces cuando me hablan y me dicen yo les dije ¿están seguros? Y les dije si, yo. Y la verdad es que sí, estaba en shock, pero creo que también me la he ganado. Como bien dijiste desde que yo llegué a Telemundo en 2014, yo me he metido así por todos lados, en un lado la bendición de estar en noticias en Al rojo vivo, en Hoy Día, En casa con Telemundo en la tele y ahora en este proyecto que es un parteaguas en mi carrera”. Archivado como: La Mesa Caliente Telemundo.

Giselle tú pasaste momentos complicados con tu hija, ¿pero esas experiencias cómo las vas a las vas a poder compartir? GB: “Yo creo que de eso se trata, de que nosotras, de acuerdo a nuestra experiencia de vida, podamos compartir nuestra opinión, las cosas que hemos aprendido, etc. En mi caso, pues imagínate, mi familia siempre ha sido para mí lo más importante y lo que le pasó a mi hija, que fortuna dentro de todo”. “Que yo haya sido una persona que tenga esta posibilidad de poder hablar con tanta gente y poder hablar de lo que a ella le ocurrió. Es algo tan extraño y que muchas personas fallecen debido a eso y no tienen ni idea de lo que se trataba. Entonces me da esa oportunidad a mí y eso la verdad me gusta, me gusta mucho”. Archivado como: La Mesa Caliente Telemundo.

Myrka, eres un ejemplo perfecto de lo que es ser una buena amiga, ¿la amistad que tan importante es para ti? MD: “La esencia de quien tu eres como ser humano, es lo primero fuera de los premios que te puedas ganar, del trabajo que puedas obtener, de la próxima oportunidad en tu carrera. Y yo soy fiel creyente de que Dios ve todo lo que hacemos y también conoce las intenciones de nuestro corazón. Yo me sentí cómplice de ella porque pensé si yo hubiese estado en un programa por 19 años y de la noche a la mañana me dicen estás fuera del programa? Y yo tenía lágrimas por ella (María Celeste)”. “Entonces, cómo me voy a quedar en una situación donde yo trabajé con ella en el pasado, me sentía que no era el momento para yo quedarme en un programa así y simple, sencillamente hice lo que sentía que dictaba mi corazón en ese momento. Y le doy gracias a Dios por lo que hice y no miro hacia atrás y le deseo a ella todo lo mejor del mundo”. Archivado como: La Mesa Caliente Telemundo.

Verónica ¿tú crees que de alguna forma el programa ayudará también empoderar a la mujer? VB: “Totalmente, creo que va a ser muy importante que cada uno de esos temas, este punto que tú estás tocando es bien importante. No todo el hate que le están tirando a Belinda, todo el hate que los fans de hasta el mismo Nodal que reclamó que le están tirando por haber terminado. Nadie sabe lo que pasó ahí, hasta ellos dos”. “Entonces yo creo que es muy importante todo ese tipo de cosas. Anuel tiene nueva novia, entonces me comparan con la anterior novia. Entonces eso lo vamos a traer a nuestra vida real cuando, cuando conocemos a la actual novia de nuestro ex. Entonces vamos a caer en todos esos temas que las mujeres muchas veces somos las que más hate tiramos entre nosotras”. Archivado como: La Mesa Caliente Telemundo.

¿Alix que llevas de aprendizaje de tus compañeras hasta el momento? “Bueno, ahorita el aprendizaje que más me ha llegado al corazón es que primero que nada, que me han dicho que se identifican conmigo en una época de su carrera y eso bueno, yo en las nubes. También que me di cuenta que mi espacio en este show también es importante, que también es vital y que no nada más como que la nueva”. “Que necesitamos que sea más joven o que sea una nueva generación, sino que también mi punto de vista es válido y eso me ha hecho sentir como súper segura de llegar a ser quien soy, súper segura de venir a dar mi opinión sin importar lo que digan. Y eso ha sido súper valioso para mí”. Archivado como: La Mesa Caliente Telemundo.