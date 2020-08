Se vienen más malas noticias para Telemundo

Aseguran que habrá despido masivo en la cadena de televisión

El programa Un Nuevo Día saldría afectado con la salida de Rashel Díaz

En plena pandemia por el coronavirus, y después de que varias personalidades han sido despedidas, entre ellas el conductor guatemalteco Héctor Sandarti, se asegura que habrá un despido masivo en la cadena de televisión Telemundo y el programa Un Nuevo Día saldría afectado con la salida de la conductora Rashel Díaz.

De acuerdo con información de El Diario de Nueva York, Rashel Díaz fue notificada al finalizar el programa del día de hoy que estaba fuera de Un Nuevo Día y de Telemundo tras 12 años de trabajar en la cadena de televisión.

El contrato de la cubana vence en septiembre, pero en esta ocasión, no se habría llegado a hablar de una renovación, por lo que Rashel Díaz podría haberse esperado que su final en Telemundo estaba cerca. Todo parece indicar que no será el único despido en Un Nuevo Día.

Por su parte, el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, quien dio a conocer el despido de la periodista Ana Patricia Candiani de Telemundo en Los Ángeles, California, no se guardó nada y contó lo que se viene para la cadena de televisión a través de sus redes sociales.

“Trágica decisión de @telemundo @nbcuniversal @comcast, se viene un recorte (despido) masivo de 3,500 empleados, el 10 por ciento de sus 35,000, staff que tiene Comcast en su NBC Universal, que incluye a nuestra cadena hispana Telemundo”.

Ceriani recordó que este recorte ya empezó en Los Ángeles, California, con los despidos en Telemundo 52 de presentadores, reporteros y productores, y aseguró que a partir de este viernes tocaría el turno a Miami (Telemundo 51).

Pero eso no sería todo, ya que según el periodista argentino también están incluidos posibles despidos en el programa Un Nuevo Día: “No tienen que ver con recortes sino artísticos, despidos que iban a hacer en septiembre serán antes”.

“Al personal de Telemundo Center ya se les avisó a muchos que no vuelvan hasta el 2021. Los bajos ratings de @noticiastelemundo y @sueltalasopatv preocupan, como el matutino (Un Nuevo Día) que no encuentra la fórmula”.

Parece ser que tras el despido de Héctor Sandarti, y luego de la conductora Erika Csiszer, el programa Un Nuevo Día no encuentra su camino. Habrá que esperar.